Эксперты раскрыли особенности психики убитой Соколовым аспирантки

Эксперты раскрыли особенности психики убитой Соколовым аспирантки
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
Любовница российского Наполеона могла находится в состоянии депрессии

Убитая и расчлененная экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым его возлюбленная и аспирантка Анастасия Ещенко страдала эмоциональной зависимостью, которую считала любовью. К такому выводу пришла психолог Татьяна Семенко, которая ознакомилась и проанализировала личный дневник жертвы историка.

По ее словам, 24-летняя девушка полностью зависела от поклонника Наполеона, она подчинялась его требованиям и желаниям, обращаясь к нему на "вы" и называя "сиром". Специалист полагает, что Ещенко, скорее всего, находилась в состоянии депрессии.

"Некоторые живут на позитиве, а у нее жизнь – боль. Все проблемы, скорее всего, кроются в ее детстве. А Соколов это усугубил", – рассказала в комментарии "Комсомольской правде" эксперт.

Аспирантка притягивала 63-летнего историка своей слабохарактерностью, чем и питался эмоциональный вампир Соколов, считает Семенко. Психолог предположила, что Соколов просто понизил ее самооценку, причем умудрился это сделать с весьма привлекательной и молодой девушкой, у которой явно не было проблем с внешностью.

"Это было ее представление о себе. Соколов мог бы легко это развеять, укрепить ее самооценку. Но он наверняка подкреплял ее чувство того, что она некрасивая", – подчеркнула специалист.

А вот по мнению президента психологического центра "5 Да" Дмитрия Сейнова, Ещенко могла быть скрытой мазохисткой. Ее проблемы заложены родительским воспитанием, а также связаны с отвергнутой любовью.

"У Соколова же есть скрытые наклонности к садизму. Он по натуре властный человек и в какой-то момент перегнул палку", – высказал свою точку зрения на трагедию Сейнов.

Напомним, накануне в СМИ появились фрагменты переписки между Соколовым и Ещенко, об обнародовании которой предполагаемый убийца истерично требовал в суде, проходящем сейчас в Санкт-Петербурге. В текстах, адресованных историку, девушка употребляла много агрессивной лексики с элементами угрозы в отношении его семьи. Так, она называла Соколова "тварью", "уродом" и "сволочью", писала о том, что ненавидит его и желает ему "сдохнуть".

Между тем, ранее адвокаты родственников жертвы уже предположили, что таким образом, публикуя эту переписку, экс-доцент пытается смягчить себе наказание, надавив в судебном процессе на то обстоятельство, что убитая имела аморальное поведение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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