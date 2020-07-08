Убивший аспирантку историк Соколов планировал побег за границу

Бывший преподаватель дважды связывался с посольством Франции в России

Как сообщает "Комсомольская правда", адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева обнаружила, что на следующее утро после убийства аспирантки экс-преподаватель СПбГУ совершил два звонка. Он пытался связаться с посольством Франции и набирал нужный номер несколько раз. 

По мнению адвоката, представляющей интересы убитой Анастасии Ещенко, Соколов, который является кавалером Ордена Почетного легиона, таким образом пытался уклониться от уголовного преследования и бежать за границу. Это говорит о том, что мужчина отдавал себе отчет о произошедшем.

Госпожа Бакшеева потребовала направить запрос в дипломатическое представительство, чтобы изъять аудиозаписи разговоров. Суд удовлетворил ее просьбу. В ближайшее время станет известно, о чем и с кем говорил подсудимый, уточняет RT

7 ноября 2019 года историк застрелил Анастасию Ещенко, с которой проживал на тот момент. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от следов преступления, после чего он расчленил тело и попытался утопить его в реке Мойке.

Юлия МИХАЙЛОВА

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