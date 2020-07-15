Знаток наполеоновской эпохи утверждает, что его сознательно погубили завистники

Настоящим виновником трагедии с Анастасией Ещенко является публицист Евгений Понасенков. Об этом заявил в суде 15 июля доцент Олег Соколов, убивший девушку, которая была его студенткой и возлюбленной.

По словам Соколова, Понасенков и его соратники – это преступная группа, которая в течение двух лет изводила историка и Анастасию. Им якобы присылали письма, писали неприятные вещи на стенах дома, угрожали.

"Это преступная травля, которая стала причиной всех произошедших событий. Эти люди сознательно ломали нашу жизнь. Два года они добивались того, чтобы это произошло", – заявил Соколов.

При этом появившиеся в СМИ рассказы очевидцев о том, что на самом деле историк вел себя агрессивно, распускал руки, он называет "клеветой врагов".

Видео из зала заседания суда публикует "Лайф". Отметим, что Соколов уже не впервые называет в суде имя Понасенкова, однако тот не является фигурантом дела об убийстве Ещенко, ни как свидетель, ни как обвиняемый.

Известный историк-бонапортист Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 г., когда пытался утопить в реке Мойке части женского тела. Оказалось, накануне он убил сожительницу и пытался скрыть следы преступления, расчленив труп. На допросе он заявил, что хотел только выиграть время, чтобы закончить важные дела. Экспертиза показала, что Соколов абсолютно вменяем.