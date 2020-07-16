Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Публицист Евгений Понасенков намерен подать в суд на экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 25-летней аспирантки. Причиной послужили заявления последнего в том, что истец якобы довел его до зверской расправы над девушкой.
В ходе одного из судебных заседаний Соколов заявил, что Понасенков стал причиной убийства своей любовницы. Публицист заявил, что подобного рода высказывания далеки от истины.
Ранее Понасенков обвинил Олега Соколова в плагиате, заявив, что тот использовал его выдержки из труда, посвященному войне и решил не ссылаться на источник, сообщает "Интерфакс".
Психолог Татьяна Семенко заявляла, что убитая Ещенко находилась в эмоциональной зависимости от Соколова и считала такое состояние любовью.
Лучше посвятить время новым открытиям и приятным хлопотам
Под новыми рестрикциями Вашингтона окажутся 120 европейских компаний