Мужчина потребовал компенсацию за поруганную честь

Находящийся в СИЗО историк Олег Соколов подал в суд иск к бывшей студентке и любовнице Екатерине Пржигодзкой. По его словам, женщина публично оклеветала его.

Соколов является обвиняемым по делу об убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко. На судебном заседании были представлены показания Пржигодзкой. Она рассказала, что в 2008 г., будучи в близких отношениях с Соколовым, терпела его истязания. В частности, по ее словам, он привязывал ее к стулу и бил. Историк заявил, что это неправда, и потребовал опровержения через суд. Кроме того, он просит компенсировать ему моральный ущерб в размере 1 тыс.рублей, сообщает РИА "Новости".

Соколов также потребовал защитить его честь и достоинство от авторов фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", снятого ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Историк хочет, чтобы видео убрали с интернет-площадок, а ему выплатили компенсацию.

Соколов убил Ещенко, а потом расчленил тело и попытался избавиться от него в Мойке осенью 2019 года. Сейчас идет суд.