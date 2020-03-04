Больше 10 рейсов отменили отменили из-за погодных условий

Сотни россиян остались в среду, 4 марта, в аэропортах Москвы из-за аномального тумана.

По сведениям "Яндекс.Расписания", во "Внуково" произошла самая большая задержка: около шести самолетов не вылетели в назначенное время. В "Домодедово" отменили два и задержали столько же рейсов, в "Шереметьево" изменилось расписание для четырех самолетов.

Известно, что столичные аэропорты аккредитованы по всепогодной категории, однако, в случае изменения погодных условий, пилоты в праве принимать решения об отмене и переносе рейсов,– сообщает "Подмосковье сегодня".