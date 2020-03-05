Аномальное тепло: синоптики предсказали погоду на лето
Этим летом в России температура воздуха превысит норму, причем случится это в каждом из трех месяцев. Синоптики назвали его "малиновым" из-за окраса температурных карт.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, малиновым цветом обычно обозначают зону идеального комфорта. Именно из-за такой температуры летом для здоровья людей будут самые благоприятные условия, пишет "Газета.Ru".
Сейчас в России держится аномальная для марта температура. По словам синоптика, это самое теплое начало весны в истории. Специалисты прогнозируют сразу три температурных рекорда в этом месяце и один из них ожидают 8 марта – воздух прогреется до +11°C.
По данным Гидрометцентра, сегодня, 5 марта, в Москве будет облачно от +7 до +9°C. Порывы юго-восточного ветра достигнут 10 м/с. Ночью температура опустится на два градуса. А уже завтра жителей столицы ждет небольшой дождь, который, судя по прогнозу, будет идти до середины следующей недели.
Ранее синоптики сообщили, что вместо теплой весны в России сразу наступит жаркое лето.
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