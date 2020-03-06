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Зима вернется: синоптики дали прогноз погоды на будущее

Зима вернется: синоптики дали прогноз погоды на будущее
Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители и гости российской столицы еще смогут насладиться снегом и морозами

Теплая зима, случившаяся в этом году, пока не стала нормой, в будущем ожидаются суровые морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. И пошутил, что в ближайшие годы Москва не превратится в курортный город. 

Синоптик добавил, что прошедшую зиму можно считать "статистическим выбросом". По мнению главного российского метеоролога, повторение аномально теплых сезонов возможно, но постоянными они не станут. Каким будет предстоящее лето, сказать трудно, признал Вильфанд.

При этом специалисты отмечают, что теория глобального потепления климата пока получает подтверждение. В истории и раньше бывали очень "жаркие" зимы, однако в последнее время они встречаются все чаще, рассказала "Московскому комсомольцу" эксперт по ландшафтному дизайну Елена Полякова.  

В предстоящие праздничные дни погода порадует россиян. Как отмечает "МК", ссылаясь на центр погоды "Фобос", 8 и 9 марта в столице воздух прогреется до +11 ... +13°C.

В пятницу, 6 марта, в Москве ожидается +8 ... +10°C. Местами пройдет небольшой дождь, порывы южного метра достигнут 17 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Ранее "Утро" передавало предупреждение синоптиков о том, что после аномально теплой зимы в России, похоже, не будет весны.

Валентина МАЙОРОВА

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