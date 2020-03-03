Без весны: погода приготовила новый сюрприз
После аномально теплой зимы в России, похоже, не будет весны. Как рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в марте практически на всей территории страны установится температурный режим, опережающий климатическую норму на месяц, а то и на целый сезон.
В Воронежской, Курской, Липецкой областях уже на текущей неделе воздух прогреется до +15 ... +18°С, в Крыму и Краснодарском крае – до +22°С, в Адыгее – до +24°С.
"Это уже даже не весна, а настоящее лето", – цитирует "Интерфакс" главного синоптика.
В Москве и Подмосковье уже установилась погода, более характерная для апреля. Днем в среду, 4 марта, столбики термометров могут подняться до +8 … +10°С, а в четверг, 5 марта, – до +14°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В праздники немного похолодает, до +6 … +11°С, но все равно будет гораздо теплее обычного. По словам Вильфанда, метеорологи ожидают, что температурные рекорды, отмеченные за все 140 лет наблюдений, в ближайшие дни могут быть побиты.
Ранее синоптики дали прогноз на предстоящее лето. Он оказался не слишком приятным.
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