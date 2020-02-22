Жаркой погоды ждать не стоит

Температурные рекорды в летние месяцы вряд ли будут. Об этом сообщил эксперт.

По мнению сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолога Андрея Киселева, после аномально теплой зимы россиян ждет летом средняя либо чуть ниже средней температура.

"Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур", – отметил он в беседе с Ura.ru

Кроме того, малое количество снега этой зимой может негативно повлиять на сельское хозяйство. Из-за того, что почва не получила нужное количество влаги, есть вероятность гибели растений, если температура резко упадет.