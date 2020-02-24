Температура воздуха несколько раз превысит норму

Настоящая зима бьет все рекорды, став самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Однако погода продолжит испытывать на прочность москвичей и гостей столицы и летом 2020 года. Об этом рассказал сотрудник ГГО имени Воейкова Андрей Киселев.

По словам климатолога, жителям Москвы стоит ждать краткосрочные волны жары и ливней в летние месяцы. Впрочем, как отметил Киселев в разговоре с журналистами РИА Новостей, в среднем температура воздуха в регионе будет в пределах нормы.

Ранее Киселев рассказал, что после аномально теплой зимы, столбики термометра могут показывать значения ниже среднего в летний период.