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Потепление отменяется: синоптики озвучили прогноз на весну

В марте москвичей ждет резкое похолодание

Несмотря на аномально теплую зиму, настоящая весна придет только в середине апреля, в марте же температура будет держаться около 0°С. Такой прогноз озвучили синоптики.

В ближайшие несколько дней будет идти снег с дождем, а воздух прогреется до +4°С. Кроме того, на дорогах образуется гололедица, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже 1 марта станет холоднее, а давление заметно вырастет. Ночью температура опустится до -7°С, днем синоптики пообещали солнечную погоду и от 0 до +5°С. А вот настоящее потепление придет только в апреле – к середине месяца, по словам метеоролога, воздух прогреется до +15°С.

В четверг, 27 февраля согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве выпадут сильные осадки, а порывы юго-восточного ветра достигнут 10 м/с.

Ранее москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления на этой неделе. По этой причине гипертоники и гипотоники могут почувствовать сильное недомогание.

Карина СИРАЗОВА

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