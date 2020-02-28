Температура превысит среднюю норму по регионам

В начале марта в российских регионаха средняя температура воздуха поднимется выше нормы на пять – десять градусов. Теплую погоду ожидают в столице, Центральном федеральном округе, арктической зоне Урала и Западной Сибири.

Тульская, Калужская, Рязанская, Курская и другие области центра России попадут в зону, где климатическая норма будет превышена на семь – десять градусов. Москвичи в первые пять дней весны могут не ждать отрицательных температур, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

Урал и Сибирь тоже отличатся аномальным теплом: в среднем температура будет выше нормы на 10 – 12 градусов , включая Якутию, север Красноярского края, район Норильская, цитирует специалиста "РИА Новости".

В Санкт-Петербурге потеплеет на четыре градуса, в Ростове, Астрахани, Кировской области – на три.