Температура воздуха будет расти с каждым днем

В Москве погода не перестает удивлять жителей и гостей города: вслед за аномально теплой зимой пришла такая же весна. Так, 1 марта воздух в столице прогреется до +5°C.

В течение всей недели в Москве будет тепло. Согласно прогнозу, во в понедельник и вторник столбики термометров будут подниматься до +6°C, а 4 марта – до +8°C. В эти дни ожидаются дожди. В четверг, 5 марта, температура воздуха днем составит +12°C, на выходных слегка похолодает – до +9-10°C. Воскресенье также омрачат сильные дожди.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАССу, климатическая норма на первой неделе марта будет превышена на 6-9°C. Однако эксперт отметил, что эту аномалию можно читать нормой, учитывая рекорды зимы.

Впрочем, ранее синоптики уверяли, что настоящая зима придет в Москву лишь в середине апреле.