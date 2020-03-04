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Новость о массовом заражении москвичей оказалась фейком

Предполагаемые нарушители спокойствия жителей и гостей столицы задержаны

Новость о массовом распространении коронавируса довела до паники москвичей. Однако, как установили правоохранители, информация была ложной.

Предполагаемые пропагандисты уже задержаны, передает "Интерфакс", ссылаясь на осведомителя. Фейковые голосовые сообщения о 20 тыс. зараженных удалят, заверили стражи правопорядка, уточняет "Свободная пресса". 

Ранее по Сети расползались слухи о глобальной эпидемии вируса-убийцы, которую якобы скрывают власти Москвы, напоминает НСН. 

Ксения АНДРЕЕВА

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