Предполагаемые нарушители спокойствия жителей и гостей столицы задержаны

Новость о массовом распространении коронавируса довела до паники москвичей. Однако, как установили правоохранители, информация была ложной.

Предполагаемые пропагандисты уже задержаны, передает "Интерфакс", ссылаясь на осведомителя. Фейковые голосовые сообщения о 20 тыс. зараженных удалят, заверили стражи правопорядка, уточняет "Свободная пресса".

Ранее по Сети расползались слухи о глобальной эпидемии вируса-убийцы, которую якобы скрывают власти Москвы, напоминает НСН.