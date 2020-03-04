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Коронавирус спровоцировал еще одно опасное заболевание

Коронавирус спровоцировал еще одно опасное заболевание
Фото: Li Jianan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеИспанский страх: южную страну охватила "китайская зараза"
Недуг поражает центральную нервную систему

В китайской больнице "Дитань" обнаружили 56-летнего пациента, у которого коронавирус вызвал энцефалит. До настоящего времени у больных COVID-19 отмечали нарушения в работе печени и функций внутренних органов. Мужчина в Пекине стал первым инфицированным в мире, у кого оказалась затронута центральная нервная система. 

Его госпитализировали в медицинское учреждение с пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью 24 января. На десятый день традиционного лечения у мужчины начались изменения в легких. Через две недели боли стали сопровождаться судорогами челюсти и лица. 

После проведения анализов медики выяснили, что единственным возбудителем воспалительного процесса оказался COVID-19. Больному диагностировали вирусный энцефалит, врачи стали лечить его, передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение из больницы.

Прошло еще 14 дней, и пациент избавился от болезни легких и энцефалита. Его поместили в отделение интенсивной борьбы с COVID-19. Врачебные мероприятия прошли успешно: полностью здорового мужчину выписали из "Дитани" 25 февраля. 

Сейчас коронавирус распространился в 98 странах мир. Заразились 93 тысяч человек, число умерших – 3198.

Ранее "Утро" сообщало, что смертельный вирус начал мутировать.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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