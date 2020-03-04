На территории государства зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом

Вспышка китайского СOVID-19 унесла жизнь второго инфицированного гражданина в Испании. Всего на территории государства заражено порядка 200 человек.



Как сообщает сегодня издание El Pais, им оказался 82-летний мужчина с хроническим заболеванием, проживавший в автономном сообществе Страна Басков.

Буквально накануне власти Валенсии уведомили, что на территории Испании от коронавируса скончался первый заболевший еще 13 февраля.

На данный момент в стране зафиксировано свыше 200 граждан с СOVID-19, большинство из которых находятся в автономном сообществе Мадрид.

Также в среду, 4 марта, стало известно, что число умерших от коронавируса в Италии достигло 107 человек. Кроме того, 2706 инфицированы, пишет ТАСС. Очаги заражения коснулись почти всех регионов страны.

