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Зараженных коронавирусом сошлют на необитаемый остров

Зараженных коронавирусом сошлют на необитаемый остров
Фото: Zhou Mu/Xinhua/www.globallookpress.com
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Надежно изолируют и тех, кто помещен на карантин

Пациенты, у которых выявлен коронавирус, будут отправлены на необитаемый остров Галанг. Такое решение приняли власти Индонезии, заявил главнокомандующий ВС страны маршал Хади Тьяджанто.

Он также добавил, что заболевших COVID-19 поместят в госпитале, который в конце 70-х гг. прошлого века построили для беженцев из Вьетнама, сообщает Jakarta Post. Кроме того, в корпусах бывшей больницы обустроят карантинный центр, который ранее располагался на острове Риау.

Остров Галанг находится всего в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим. В госпитале, рассчитанном на одну тысячу пациентов, есть электричество и достаточное количество пресной воды. Однако, как отмечает издание, решение о размещении там пациентов, у которых выявлен коронавирус, пока не принято окончательно.

Вспышка нового типа смертельно опасной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь быстро вышла за пределы Китая. В Европе от вируса COVID-19 сильнее всего пострадали северные области Италии. Хуже всех коронавирус переносят пожилые люди, в то время как несовершеннолетние почти не болеют этим.

Валентина МАЙОРОВА

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