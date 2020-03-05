Под запрет попадают путешественники из ряда стран

На фоне стремительного распространения коронавируса по всей планете Израиль отказывает во въезде туристам. Ограничения касаются тех, кто едет из Италии, Германии, Испании, Франции, Австрии и Швейцарии.

Путешественникам, которые захотят въехать в страну, придется пробыть на карантине две недели. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Jerusalem Post. А тем, кто побывал за последние 14 дней в Иране, Ираке, Сирии или Ливане, посещение страны запрещено совсем.

Нетаньяху на пресс-конференции назвал происходящее "самой опасной эпидемией за последние 100 лет". Это вынудило власти страны предпринять "очень жесткие шаги", дабы сдержать распространение коронавируса.

О первом случае заражения COVID-19 в Израиле стало известно 27 февраля. Мужчина подхватил смертельно опасную инфекцию во время поездки в Италию.