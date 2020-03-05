Италия в панике: города блокируют из-за коронавируса
Часть городов в Италии могут заблокировать из-за роста число жертв коронавируса. Такая информация появилась в СМИ.
По некоторым данным, власти Италии рассматривают возможность блокировки некоторых населенных пунктов в северной части страны, сообщает "ФедералПресс". Это связано с увеличением количества умерших от китайского вируса – сегодня их стало 107, что на 28 человек больше, чем за предыдущий день. Кроме того, на данный момент в Италии зафиксировали 2706 случаев заражения, пишет ТАСС.
Из-за вспышки эпидемии все учебные заведения в стране закрыли на десять дней. Школы и университеты не будут работать с 5 по 15 марта, сообщает ANSA. Повлиял коронавирус и на спортивные мероприятия: по решению правительства страны, все оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу, скорее всего, пройдут без зрителей – болельщикам запретят приходить на состязания, передает Reuters. Ранее в северной части государства несколько матчей уже состоялись без болельщиков.
В Италии зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса в Европе. Ранее из-за эпидемии пришлось отменить карнавал, показы мод и спектакли. Несколько городов находятся на карантине, который продлили до 15 марта.
Помимо Италии случаи заражения коронавирусом подтвердили более чем в 65 странах. В их число вошла и Россия.
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