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Хуже тюрьмы: россиян изолировали в Эмиратах из-за китайской заразы

Хуже тюрьмы: россиян изолировали в Эмиратах из-за китайской заразы
Фото: Maskur Has/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Четыре члена команды "Газпром-Русвело" были госпитализированы

Велосипедисты, участвовавшие в гонке "Тур ОАЭ", помещены на карантин в гостинице, хотя ни одного официального документа о болезни им не показали. При этом российским спортсменам не сообщают, сколько времени они еще пробудут в стране.

"Даже в тюрьме, мне кажется, есть какие-то документы о том, когда тебя должны отпустить. А у нас такая ситуация... нам сказали, что карантин продлится еще семь – десять дней, но это все... на словах", - рассказал "Газете.ру" генеральный менеджер "Русвело" Ренат Хамидулин.

Соревнования были остановлены после пятого этапа, так как у двух спортсменов из Италии нашли коронавирус. Затем почти всем гонщикам разрешили покинуть Эмираты, однако россиян и две французские команды задержали.

Велосипедисты из нашей страны тренируются в Италии, где самое большое в Европе число зараженных вирусом COVID-19. Возможно, врачей из ОАЭ насторожил именно этот факт. 

При этом, по словам Хамидулина, карантин у россиян весьма условный: спортсмены свободно ходят по этажу в отеле и общаются между собой. Одному из членов команды сообщили, что у него нашли коронавирус, но никаких бумаг, подтверждающих это, не предъявили. Спортсмен чувствует себя нормально, у него просто поднималась температура, пояснил менеджер.

Всего в больницу поместили четырех россиян: двух гонщиков и двух сотрудников команды. Никому из них не показали анализы, подтверждающие, что они больны COVID-19.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Власти страны предприняли беспрецедентные меры предосторожности, однако болезнь быстро вышла за пределы КНР. Наиболее опасен вирус COVID-19 для пожилых людей, дети и подростки им почти не болеют.


Валентина МАЙОРОВА

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