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Коронавирус остановил производство в России

продолжениеКоронавирус парализовал Украину
Смертельная болезнь лишила целый регион рабочей силы из КНР

На Дальнем Востоке из-за коронавируса образовался огромный дефицит в трудовых кадрах – некому строить и собирать урожай. А все потому, что с конца января закрыта граница с Китаем. В результате китайские граждане не смогли вернуться в Россию после празднования Нового года по восточному календарю. О проблеме пишет "Российская газета".

Отмечается, что застопорилось возведение двух пятизвездочных отелей Hyatt. Занимающаяся их строительством компания намеревалась пригласить 500 специалистов из Поднебесной, но пока там работают несколько десятков человек. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уже дал понять, что в ближайшее время рабочие квоты выдавать не будут.

По информации замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, бизнесмены не могут найти выход из сложившейся ситуации, поэтому регион вынужден начать переговоры с федеральным центром. Какое-то решение по рабочей силе и поддержке уязвимых категорий бизнеса нужно принять до середины марта, считает она.

Пострадал и агропромышленный комплекс Еврейской автономной области. Там половину рабочих мест занимают китайцы. Зампредседателя правительства региона Галина Соколова сообщила, что власти изыскивают варианты замещения граждан КНР, однако не ведают, кем именно. Местных жителей якобы в области не хватает, чтобы заполнить освободившиеся места, а россиян из соседних регионов пока не удается заманить.

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций думают над тем, как заменить китайцев на желающих поработать в России граждан других стран, например, индийцев. Такие переговоры ведутся.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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