Власти страны готовят народ к карантину

На Украине вводятся серьезные ограничительные меры, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Об этом на брифинге в Полтавской области сообщил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Мы... будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем временно закрывать школы", – цитируют Ляшко "Украинские новости". Во вторник, 3 марта, было объявлено о том, что на Украине у одного из жителей Черновца был подтвержден коронавирус. В настоящее время, по словам замминистра, в лаборатории исследуются 10 образцов анализа с подозрением на новую инфекцию.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готово к установлению карантина в случае начала эпидемии в стране. Но пока границы Украины открыты.

Вспышка вируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемия распространилась по всему миру. Сейчас число заболевших превышает 90 тыс. человек. Особенно опасна инфекция для людей старше 60 лет. В то же время несовершеннолетние почти не болеют коронавируcом.