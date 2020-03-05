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Россияне массово скупают антисептики

продолжениеУкраинцы нашли причину вспышки эпидемии коронавируса
Товары в аптеках заканчиваются из-за коронавируса

С прилавков некоторых аптек вслед за медицинскими масками стали пропадать антисептики. Небывалый ажиотаж вокруг средств защиты от инфекции вызвала эпидемия коронавируса. 

Объемы продаж дезинфицирующих средств выросли в конце февраля этого года, когда в России были выявлены случаи заражения вирусом COVID-19. Спросом больше всего пользуются дезинфицирующие спреи, гели-антисептики, салфетки и антибактериальное мыло, сообщают "Ведомости".

По данным "Интерфакс", в России выявлено уже 7 случаев инфицирования коронавирусом. Вспышки заболевания были зафиксированы в Тюмени и Чите, Казани и Москве.

Александра АКСЕНОВА

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