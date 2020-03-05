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Украинцы нашли причину вспышки эпидемии коронавируса

продолжениеВ России нашли еще одного зараженного коронавирусом
Инфекция распространилась из-за утечки в лаборатории, считают в Киеве

Распространение вируса COVID-19 началось вследствие утечки его из лаборатории в китайской провинции Ухань, где в декабре 2019-го была зафиксирована первая вспышка коронавируса. В этом уверен Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

"В Китае было место, откуда все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", – заявил Данилов "Украинскому радио". Доказательств своим словам политик не привел.

Ранее британский журнал Journal of Medical Virology опубликовал статью, в которой исследователи предполагали, что еще одним источником распространения вируса могло стать продающееся на рынке Уханя инфицированное мясо летучих мышей, змей, кроликов или кур. 

Александра АКСЕНОВА

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