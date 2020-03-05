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В России нашли еще одного зараженного коронавирусом

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Мужчина оказался гражданином Италии

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом-COVID-19. Медики сообщают, что состояние пациента на данный момент удовлетворительное. Россияне, которые контактировали с  зараженным, находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти." со ссылкой на оперативный штаб. 

По данным информационного агентства Интерфакс, это седьмой случай заражения коронавирусом в России. Сначала вирус был выявлен у граждан Китая в Тюмени и Чите. Пациенты благополучно выздоровели. Три человека также заболели в Казани. Шестой случай был зафиксирован в Москве в начале марта.

Александра АКСЕНОВА

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