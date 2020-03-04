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Ситуация ухудшается: коронавирус начал мутировать

Ситуация ухудшается: коронавирус начал мутировать
Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com
Заболевание приобрело более опасную для здоровья людей форму

Китайские ученые обнаружили, что в коронавирусе с начала эпидемии произошло около 150 изменений. Специалисты заявили о мутации болезни в более сильную форму. 

Известно, что изначальная форма COVID-19 сейчас преобразовалась в два типа вируса – L и S. Первый встречается в 70% случаев на данный момент и преобладает над устаревшей инфекцией второго. 

Ученые сообщили журналу National Science Review, что мутировавший вирус типа L более агрессивен и быстрее распространяется. Второй вид болезни назван изначальной версией коронавируса. 

Специалисты подчеркивают, что форму L обнаруживают все меньше с начала января.

На данный момент в мире заразились 93 тысяч человек, число умерших – 3198. Коронавирус распространился в 98 странах мира, вчера стало известно о двух россиянах, заразившихся во время велогонок в ОАЭ. 

Ранее "Утро" писало, какая группа людей наиболее защищена от коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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