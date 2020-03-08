Телефон спортсмена недоступен

Российские журналисты сообщили, что фигурист Руслан Жиганшин пропал в столице. Его мать, забившая тревогу, обратилась в правоохранительные органы.

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, молодой человек ушел из дома 6 марта и так и не вернулся. Телефон Жиганшина отключен.

Жиганшин – мастер спорта России международного класса. Он выступал в танцах на льду. С 2014-го по 2017-й работал в паре с Еленой Ильиных, которая накануне родила танцовщику Сергею Полунину первенца.

Жиганшин и Ильиных заняли первое место на чемпионате России в 2015 году. Пара также забирала серебро этапа Гран при "Cup of Russia" сезона 2014-15 и командного ЧМ-2015. Фигурист также выступал на Олимпийских играх в Сочи. После ухода из большого спорта в 2017-м, Жиганшин занялся тренерством.