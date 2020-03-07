Танцовщик Полунин стал отцом
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями. Об этом сама девушка сообщила в "Инстаграм", отметив, что важно событие произошло еще 16 января. Для знаменитого танцовщика и фигуристки ребенок стал первым.
Беременность Ильиных скрывала, а первые слухи о ее романе с Полуниным появились около года назад. Теперь же она опубликовала в социальной сети фото, где позирует на большом сроке беременности рядом с возлюбленным.
"16.01.20 – это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с @poluninink руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!" – написала олимпийская чемпионка по командному фигурному катанию в социальной сети.
Через полчаса после публикации радостной новости пару начали поздравлять поклонники со всего света и российские знаменитости. Яна Рудковская оставила под снимком беременной спортсменки смайлик в виде сердца. Поздравила молодых родителей и актриса Ирена Понарошку.
Напомним, в 2018 году Сергей Полунин, родившийся на Украине, получил российское гражданство. Также он набил на своем теле татуировку в честь Владимира Путина.
Полунин считается одним из самых талантливых танцовщиков современности. Несколько лет он был самым молодым артистом Королевсего балета Лондона, также он выступал на лучших театральных сценах России и мира.
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