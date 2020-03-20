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В жилом доме в Перми взорвался газ

В результате ЧП погибла женщина

В пятиэтажном доме в центре города Пермь произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека.

В доме выбиты окна, но несущие конструкции не повреждены.  На место ЧП прибыли бригады пожарных и скорой помощи. По предварительным данным, погибшая была хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды".

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. 

Ранее сообщалось о пожаре в Московской области, в результате которой пострадали пять человек и погиб один ребенок. 

Александра АКСЕНОВА

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