В результате ЧП погибла женщина

В пятиэтажном доме в центре города Пермь произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека.

В доме выбиты окна, но несущие конструкции не повреждены. На место ЧП прибыли бригады пожарных и скорой помощи. По предварительным данным, погибшая была хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв, сообщает с места событий корреспондент "Комсомольской правды".

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о пожаре в Московской области, в результате которой пострадали пять человек и погиб один ребенок.