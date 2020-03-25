Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Десятки человек заразились коронавирусом в Подмосковье

Заболевшие появились в 18 городах

В Подмосковье зарегистрировали 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб области.

Самое большое число заболевших в Одинцово – там инфекцию обнаружили у семи человек. В Реутове и Истре – по четыре случая. По три пациента с вирусом в Балашихе, Красногорске и Раменском, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". В Люберцах и Видном заболели два человека.

Также по одному зараженному коронавирусом обнаружили в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязино.

По данным портала стопкоронавирус.рф два пациента в Московской области уже успешно вылечились от китайской инфекции.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей