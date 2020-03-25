Заболевшие появились в 18 городах

В Подмосковье зарегистрировали 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб области.

Самое большое число заболевших в Одинцово – там инфекцию обнаружили у семи человек. В Реутове и Истре – по четыре случая. По три пациента с вирусом в Балашихе, Красногорске и Раменском, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". В Люберцах и Видном заболели два человека.

Также по одному зараженному коронавирусом обнаружили в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязино.

По данным портала стопкоронавирус.рф два пациента в Московской области уже успешно вылечились от китайской инфекции.