Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ниже некуда: коронавирусная инфекция ударила по ценам на авиабилеты

Ниже некуда: коронавирусная инфекция ударила по ценам на авиабилеты
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
продолжениеОтдых отменяется: кого оставили без длинных выходных
Путешествовать по стране можно без ущерба для бюджета

Перелеты по России подешевели вдвое и даже больше. На некоторые направления вынужденные скидки превышают 70%.

Такая уценка коснулась рейсов из Москвы в Мурманск и из Екатеринбурга в Симферополь. Авиабилеты туда и обратно стоят 4122 руб. и 5483 руб., пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные турсервиса Biletix.

Цены значительно упали еще по ряду направлений. К примеру, авиапутешествие из Калининграда в Москву и назад обойдется всего в 2718 рублей. Не сильно дороже выйдет полет из столицы Башкирии в культурную и обратно. Маршрут Уфа – Санкт-Петербург - Уфа подешевел до 3650 рублей.

Кроме того, снизилась стоимость билетов из Перми в столицу Крыма и назад, а также из Москвы в Екатеринбург, Ставрополь и Грозный. 

В дни, когда за границей разбушевался коронавирус, россияне предпочитают путешествовать по стране. Впрочем, не исключено, что и внутренний туризм попадет под запрет. За сокращение числа визитеров, к примеру, выступил глава Крыма Сергей Аксенов.  

Ситуация с коронавирусом обостряется с каждым днем. За последние сутки в России число заболевших увеличилось на 163 человека. Сейчас в стране проживает 658 больных китайской пневмонией. Жертвами вируса COVID-19 стали два московских пенсионера. Инфекцию подхватили десятки жителей Подмосковья. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей