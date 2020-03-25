Путешествовать по стране можно без ущерба для бюджета

Перелеты по России подешевели вдвое и даже больше. На некоторые направления вынужденные скидки превышают 70%.

Такая уценка коснулась рейсов из Москвы в Мурманск и из Екатеринбурга в Симферополь. Авиабилеты туда и обратно стоят 4122 руб. и 5483 руб., пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные турсервиса Biletix.

Цены значительно упали еще по ряду направлений. К примеру, авиапутешествие из Калининграда в Москву и назад обойдется всего в 2718 рублей. Не сильно дороже выйдет полет из столицы Башкирии в культурную и обратно. Маршрут Уфа – Санкт-Петербург - Уфа подешевел до 3650 рублей.

Кроме того, снизилась стоимость билетов из Перми в столицу Крыма и назад, а также из Москвы в Екатеринбург, Ставрополь и Грозный.

В дни, когда за границей разбушевался коронавирус, россияне предпочитают путешествовать по стране. Впрочем, не исключено, что и внутренний туризм попадет под запрет. За сокращение числа визитеров, к примеру, выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ситуация с коронавирусом обостряется с каждым днем. За последние сутки в России число заболевших увеличилось на 163 человека. Сейчас в стране проживает 658 больных китайской пневмонией. Жертвами вируса COVID-19 стали два московских пенсионера. Инфекцию подхватили десятки жителей Подмосковья.