Как известно, пожилые люди находятся в группе риска

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух жителей столицы от COVID-19.

Оба москвича были пенсионерами – скончались пациенты 88 и 73 лет. Тест на коронавирус дал положительный результат. При этом у обоих заразившихся коронавирусом была пневмония, а также развились "сопутствующие патологии", говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба.

Россиянам на фоне этой печальной новости напомнили, что необходимо строго соблюдать указания и оставаться дома. Особенно пожилым людям и тем, кто страдает от хронических болезней.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение объявить следующую неделю нерабочей, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Сейчас безопаснее всего – отсидеться дома, отметил он.