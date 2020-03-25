Крым изолируют от туристов
Крым может стать недоступным для туристов. Изоляция полуострова связана с массовым распространением COVID-19.
Так, по мнению главы РК Сергея Аксенова, в предстоящий сезон не стоит зазывать гостей на курорты Крыма. Наоборот, на фоне пандемии коронавируса следует предпринимать действия для снижения туристического потока.
Чтобы не подвергать угрозе людей и предотвратить "риск инфицировать в Крыму все что можно" китайской инфекцией, руководитель республики поручил "поберечься" в апреле. Заработанные на туристах деньги, по словам Аксенова, не стоят принесенных в жертву людей.
На тех, кто общался с заболевшими, уйдут суммы больше, подчеркнул глава республики. Он оставил выбор за отельерами, отметив, что всего один подтвержденный случай заражения коронавирусом поставит крест на их работе до конца курортного сезона.
"Будут сидеть на карантине вместе с сотрудниками", – цитирует Аксенова РИА "Новости Крым".
Напомним, ранее стало известно о том, что из-за ситуации с коронавирусом российский полуостров могут закрыть от визитеров на месяц. По всей России в связи с атакой китайской пневмонии ужесточаются меры.
В частности, на время пандемии правительство поручило приостановить работу развлекательных заведений. С 26 марта на карантин закрывается Москва. Столичных жителей солидного возраста власти города призвали оставаться дома до 14 апреля, уточняет "Вечерняя Москва".
Международная ассоциация аэропортов в своем телеграмм-канале предупредила о возможном прекращении авиаперелетов. Не исключено, что действие вынужденной меры начнется уже в апреле, передает URA.RU.
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