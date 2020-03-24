Жители страны принесут в жертву коронавирусу все развлечения

В России из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции повесят замки на все развлекательные заведения. Закроются кинотеатры и ночные клубы, кальянные в барах, кафе и ресторанах.

Такое распоряжение получили от правительство региональные власти. Под запрет на фоне пандемии вируса COVID-19 попали любые развлекательные центры, в том числе для детей, и игровые комнаты, говорится в документе на сайте кабинета министров.

Впредь досуг россиян в связи с новой китайской угрозой будет ограничен жесткими рамками. За тем, чтобы регионы не вышли за них, проследит Роспотребнадзор, уточняет "URA.RU".

Кроме того, коронавирус лишит россиян санаторно-курортного лечения. Речь идет об отдельных категориях граждан.

Сейчас в России китайской пневмонией болеет 495 человек, в том числе 57 зараженных за последние сутки. Шесть новых случая зафиксировано в Крыму, который могут закрыть от приезжих.

Между тем ситуация в РФ – это еще цветочки по сравнению с тем, что творится в Европе. Однако специалисты не исключают, что вспышка в нашей стране может пойти по сценарию Италии, где количество жертв исчисляется тысячами. На данный момент от коронавируса там умерло более 6 тыс. человек.