Заболевших в 10 раз больше: Европу парализовало страхом
Италия продолжает расстраивать мир сообщениями о состоянии Республики на фоне пандемии COVID-19. Не успели итальянцы порадоваться прилету 14 бортов из России с сотнями военных медиков и инфекционистов с оборудованием и тестами в качестве помощи, как сегодня Рим возвестил, что в стране, на самом деле, не 64 тыс. инфицированных, а в десять раз больше.
Об этом во вторник, 24 марта, в интервью газете La Repubblica заявил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Он предположил, что через несколько дней число подхвативших коронавирус превысит показатели Китая, откуда он вырвался на мировую арену. Напомним, сейчас COVID-19 забрал уже свыше 6 тыс жизней итальянцев.
А новости из Европы о функционировании стран в условиях пандемии коронавируса каждый день сыпятся на информленты все безрадостнее и плачевнее. Власти в целях препятствования распространению cмертельной заразы предпринимают весьма непопулярные, а подчас и новые для расслабленных демократическими свободами европейцев меры.
В одних странах гражданам запрещено выходить из дома больше двух человек, но зато пока можно в одиночку бегать в парке (как в Великобритании), в других все физкультурные упражнения на воздухе запрещены, а гулять можно только с собакой (как в Испании). Запретами накрыло немцев, которых поразило, что на время карантина им также нельзя собираться больше двух, исключение введено лишь для членов семьи.
Поскольку закрыты объекты культуры, общепита, ночные клубы, спортзалы и прочая, а улицы контролируют полицейские и даже военные, европейцы маются по квартирам и выкладывают в соцсети видео и фото апокалиптических картинок пустых городов.
После напуганных итальянцев страх охватывает жителей Испании, где коронавирус вывел страну на второе место по уровню охвата пандемии в Старом Свете. На сегодняшний день здесь заражены 39673 человека, умерли – 2696 инфицированных.
По словам россиянки Жанны Эмдэ, которая проживает в Валенсии, "в городе пустые улицы, абсолютно все закрыто", гулять же выходят владельцы собак, на дорогах кругом патрули. Однако, отметила она в комментарии изданию "Лента.ру", люди и сами не особо стремятся выходить из домов, поскольку "боятся повторения итальянского сценария", хотя уже и устали сидеть в четырех стенах.
Добавим, карантин европейские страны установили разные сроки карантина – от 14 дней до месяца.
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