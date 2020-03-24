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Коронавирус в России: вспышка может пойти по сценарию Италии

Коронавирус в России: вспышка может пойти по сценарию Италии
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Больницы трансформируют для борьбы с COVID-19

России важно отработать итальянский сценарий развития пандемии коронавируса, если всплеск COVID-19 будет большой. Об этом в беседе с Владимиром Путиным заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Соответствующую видеозапись из ГКБ опубликовал RT.

По мнению Проценко, нужно готовиться к худшему варианту развития событий, когда количество зараженных вырастет в сотни раз. Он подчеркнул, что госпиталь в Коммунарке уже сейчас готов трансформироваться и принять большое количество больных. При этом, сами врачи очень надеются на китайский или корейский путь. В этом случае "все это оборвется в апреле-мае".

Как известно, в Китае выздоровели более 90% заразившихся коронавирусом, а у переболевших появился иммунитет. Накануне в Китае решили открыть город-миллионник Ухань, из которого и началось распространение COVID-19. Ограничения снимут в среду. Тем не менее, Китай остается лидером по числу подтвержденных случаев заражения – 81588 человек, в то время как в Италии – 63927 человек. Но учитывая количество жителей, для Италии это намного более страшная картина.

В ГКБ №40, как отметил президент, тяжелым пациентам уделяют особое внимание. "Вокруг койки сразу три специалиста работают. Совсем другая жизнь начинается", – цитирует президента URA.RU.

Ранее в Ново-Огарево президент провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. В частности, на нем присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. На совещании и было принято решение посетить больницу в Коммунарке.

Александр ИЛЬИН

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