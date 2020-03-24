В Крыму назвали новый способ справиться с вирусом из Китая
В Крыму, где, по последним данным, зафиксировано шесть новых случаев заражения вирусом COVID-19, придумали, как побороть пандемию. Так, по мнению главы РК Сергей Аксенова, самым действенным способом станет продолжительная изоляция. Он предложил увеличить ее срок до месяца.
"У нас одна возможность победить вирус – на четыре недели всем закрыться дома и между собой не встречаться", – заявил Аксенов, добавив, что этого времени достаточно, чтобы преодолеть инкубационный период, цитирует РИА "Новости".
Постоянный контакт между людьми, отметил глава республики, лишь усугубляет сложившееся положение. Только отказавшись от общения, можно победить коронавирус. По прогнозам Аксенова, у Китая больше шансов справиться с новой заразой. Подхватившие за последнее время ее крымчане привезли вирус COVID-19 на полуостров, подчеркнул руководитель Крыма.
Впервые Сергей Аксенов высказался о борьбе с распространением коронавируса, как только стало известно о первом заболевшем на полуострове. Тогда он предложил "драконовские меры".
Напомним, масштаба пандемии эпидемия коронавируса достигла 11 марта. Сейчас, по информации интерактивной карты института Хопкинса, в мире насчитывается более 390 тысяч заболевших. Свыше 17 тысяч стали жертвами смертельного недуга.
В России за последние сутки число зараженных китайской пневмонией увеличилось на 57 человек. Сейчас, по данным портала "Стопкоронавирус.рф", ею болеют 495 жителей страны.
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