ЧП произошло из-за хлопка газа

В четверг, 26 марта, Магнитогорск охватила новая трагедия. Там на улице Доменщиков в Орджоникидзевском районе взорвался очередной дом-убийца.

Пока известно о двух жертвах происшествия, передает ТАСС. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, причиной ЧП стал хлопок бытового газа, пишет 74.RU. По другим данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

На месте трагедии работают экстренные службы. В многоквартирном жилом доме объяты пламенем четыре квартиры на втором и третьем этажах. После появились сведения о том, что огонь распространился на шесть квартир.

Пожарные тушат возгорание самого высокого уровня сложности. С открытым огнем им удалось справиться в 18:27 мск.

Из магнитогорской многоэтажки эвакуировано 27 человек. Все они живы.

По предварительной версии, взрыв произошел в квартире на втором этаже. Ее хозяйку увезли в реанимацию. Вместе с женщиной в помещении находились двое детей. Их также удалось спасти, уточняет телеграмм-канал "Подъем".

Напомним, страшная трагедия произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда в одном из домов города обрушился подъезд.