Погибли два человека

Появились подробности страшного взрыва в Магнитогорске. Первые кадры с места событий опубликовали очевидцы происшествия.

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме pic.twitter.com/US1R0Jq79R — Загнивающий Запад (@gniloywest) March 26, 2020

Газ взорвался в одной из квартир, после чего произошел крупный пожар. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Спасатели эвакуировали 31 человек, двое погибли. Эту информацию подтвердили экстренные службы, которые работают на месте происшествия, пишет телеграм-канал "Подъем".

На данный момент пожар потушили, сообщает телеграм-канал Mash. Спасатели обследуют оставшиеся квартиры.

Трагедия произошла 26 марта в Магнитогорске. Из-за утечки газа взорвался жилой дом.