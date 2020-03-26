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Появились первые кадры с места взрыва в Магнитогорске

Появились первые кадры с места взрыва в Магнитогорске
Фото: instagram.com/gkupsc
Погибли два человека

Появились подробности страшного взрыва в Магнитогорске. Первые кадры с места событий опубликовали очевидцы происшествия.

Газ взорвался в одной из квартир, после чего произошел крупный пожар. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Спасатели эвакуировали 31 человек, двое погибли. Эту информацию подтвердили экстренные службы, которые работают на месте происшествия, пишет телеграм-канал "Подъем".

На данный момент пожар потушили, сообщает телеграм-канал Mash. Спасатели обследуют оставшиеся квартиры.

Трагедия произошла 26 марта в Магнитогорске. Из-за утечки газа взорвался жилой дом.

Карина СИРАЗОВА

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