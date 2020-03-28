Пожар в Краснодарском крае случился из-за человеческой безалаберности

В Красноярском крае горит более 700 тысяч квадратных метров сухостоя, сообщает МЧС. Пожарным удалось выяснить предварительную причину случившегося.

Возгорание случилось из-за человеческой халатности, а именно – неаккуратного обращения с огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, сейчас его тушат 56 человек и 22 единицы техники, дополняет Телеграм-канал "Карточный домик: Россия".

Лесные пожары и выгорание сухостоя – вечная, а главное, ежегодная проблема России. Для борьбы с ними каждый раз подключают большое число специалистов и техники. Однако пока возгорания в лесных массивах – не самая актуальная напасть для россиян. В стране активно борются с коронавирусом, пришедшим из Китая. По последним данным, инфекцией заразилось уже более 1000 граждан РФ.

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