Появился список пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В результате ЧП погиб один человек

В распоряжении СМИ оказался список жильцов многоэтажки в Орехово-Зуеве, где взорвалась газовая колонка, которые получили травмы. Как сообщалось ранее, жертвой ЧП стал один человек, пострадали еще четверо.

Пока установлены личности тех, кого увезли в больницу. "Пятый канал" опубликовал имена пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении, они в реанимации.

Взрыв прогремел в Подмосковье сегодня днем. В результате многоэтажка на улице Гагарина частично обрушилась. Из-под завалов спасатели вытащили шестерых человек.



