Появились подробности взрыва в Москве
СМИ сообщили о взрыве в здании возле посольства Словакии в Москве. В Сети появилось первое видео с места происшествия, где видны разрушения бизнес-центра.
На записи сняты разбитые окна, осколки стекла на припаркованных рядом автомобилях и люди, выходящие из здания.
Предполагается, что взрыв произошел на 9 этаже бизнес-центра. Причиной происшествия стали проблемы в бойлерной, сообщил "Телеграм"-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало, передает МСЧ Москвы в официальном "Твиттер"-аккаунте.
Проезжавший мимо бизнес-центра "Панорама" водитель рассказал, что с последних этажей на него посыпались осколки выбитых окон и стекла. По словам очевидца, он не пострадал, его автомобиль получил небольшие повреждения.
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