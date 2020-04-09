Опубликовано первое видео происшествия

СМИ сообщили о взрыве в здании возле посольства Словакии в Москве. В Сети появилось первое видео с места происшествия, где видны разрушения бизнес-центра.

На записи сняты разбитые окна, осколки стекла на припаркованных рядом автомобилях и люди, выходящие из здания.

Предполагается, что взрыв произошел на 9 этаже бизнес-центра. Причиной происшествия стали проблемы в бойлерной, сообщил "Телеграм"-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало, передает МСЧ Москвы в официальном "Твиттер"-аккаунте.

Проезжавший мимо бизнес-центра "Панорама" водитель рассказал, что с последних этажей на него посыпались осколки выбитых окон и стекла. По словам очевидца, он не пострадал, его автомобиль получил небольшие повреждения.