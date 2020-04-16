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Подросток в Красноярске планировал взорвать школу самодельной гранатой

У мальчика изъяли охотничье ружье и самодельную взрывчатку

Юный житель Красноярского края планировал 19 – 20 апреля осуществить нападение на школу, в которой учился. О мотивах подростка 2006 г. р. пока ничего не известно. 

При  осмотре у мальчика изъяли охотничье ружье, самодельные взрывные устройства и дневники, где он описал подготовку преступления, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в ФСБ. 

На допросе мальчик признал и оружие, и взрывчатку, а также уточнил, что с их помощью планировал устроить "расстрел" в школе. 

Ранее "Утро.ру" писало о злоумышленнике, который открыл стрельбу из-за полуфабрикатов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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