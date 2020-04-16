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Заключенного Скрипаля нашли мертвым в тюрьме "Матросская тишина"

К разведчику преступник отношения не имел

В следственном изоляторе "Матросская тишина" нашли погибшим заключенного по фамилии Скрипаль. 

К известному разведчику погибший мужчина отношения не имеет. Следствие подозревало его в квартирной краже. 

МК сообщает, что труп сотрудники СИЗО обнаружили вечером во вторник, 14 апреля. 

Ранее "Утро.ру" написало про школьника, который пытался взорвать школу самодельной гранатой. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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