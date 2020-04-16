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Сотрудника Большого театра подозрневают в убийстве коллеги

Трагедия случилась в производственно-складском комплексе культурного учреждения

Одного из сотрудников самого известного театра России – Большого – подозревают в убийстве коллеги. Инцидент произошел на территории здания, где изготавливают декорации. 

Правоохранительные органы прорабатывают пока 1 версию произошедшего. На территории цеха дежурило два технических специалиста. Во время смены между ними произошел конфликт, и один из сотрудников театра зарезал другого. 

Потерпевший погиб на месте от обильной кровопотери. 

Сотрудники следственных органов занимаются установкой деталей произошедшего, пишет "РЕН.ТВ". 

Ранее "Утро.ру" информировало про школьника, который планировал взорвать учебное заведение самодельной гранатой. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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