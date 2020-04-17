Верующие восприняли это, как проявление высших сил

В домовом храме дома престарелых на территории Афин закровоточила икона, изображающая распятие Иисуса Христа.

Верующие восприняли случившееся, как проявление высших сил и и пасхальное чудо, ведь капли крови выступили на изображении в Страстную пятницу.

Телеканал "Царьград" уточняет, что это символизирует страдание Христа, когда один из легионеров проткнул его копьем.

Напомним, что Пасху в этом году отметят 19 апреля. Всех христиан призвали не покидать домов и воздать благодарность богу, оставаясь с близкими. Не рекомендуется посещать храмы и ради того, чтобы освятить блюда для праздничного стола.

Ранее "Утро.ру" опубликовало приметы и запреты, действующие в Страстную пятницу.



