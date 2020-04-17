Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пасхальное чудо: в храме дома престарелых закровоточила икона

Верующие восприняли это, как проявление высших сил

В домовом храме дома престарелых на территории Афин закровоточила икона, изображающая распятие Иисуса Христа. 

Верующие восприняли случившееся, как проявление высших сил и и пасхальное чудо, ведь капли крови выступили на изображении в Страстную пятницу. 

Телеканал "Царьград" уточняет, что это символизирует страдание Христа, когда один из легионеров проткнул его копьем. 

Напомним, что Пасху в этом году отметят 19 апреля. Всех христиан призвали не покидать домов и воздать благодарность богу, оставаясь с близкими. Не рекомендуется посещать храмы и ради того, чтобы освятить блюда для праздничного стола. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало приметы и запреты, действующие в Страстную пятницу. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей