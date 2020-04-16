В этот день запрещалось работать и веселиться

17 апреля православная церковь чтит память преподобного Иосифа Песнописеца, который составил более 300 канонов для богослужений. На Руси этот день связывали с пробуждением сверчков и журавлей – согласно поверью, эти птицы защищают от нечистой силы. В этом году 17 апреля выпадает на Страстную неделю перед Пасхой. В Великую пятницу на кресте распяли Иисуса Христа, и верующие в этот день вспоминают о его страданиях.

Традиции и обычаи на 17 апреля:

На Руси в этот день было принято наблюдать за цветением ольхи, пыльцой которой подкармливали пчел. Также из нее делали настои и отвары. Кроме того, день Иосифа Песнописеца считался удачным для гаданий.

Приметы и поверья на 17 апреля:

1. Если сверчок подает голос, значит пора пахать рожь.

2. Много сережек на ольхе – к урожаю овса.

3. Если береза распустилась раньше ольхи, то лето будет сухим.

Что нельзя делать 17 апреля:

В Страстную пятницу принято соблюдать строгий пост и весь день молиться. Категорически запрещается работать, особенно это касается физического труда. Также в траурный день необходимо отказаться от веселья. Стричь или красить волосы в Великую пятницу тоже было не принято: это, согласно поверью, приведет к потере здоровья.

Ранее "Утро.ру" писало о традициях и поверьях Страстной недели перед Пасхой.