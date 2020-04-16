Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу
Фото: pixabay.com
В этот день запрещалось работать и веселиться

17 апреля православная церковь чтит память преподобного Иосифа Песнописеца, который составил более 300 канонов для богослужений. На Руси этот день связывали с пробуждением сверчков и журавлей – согласно поверью, эти птицы защищают от нечистой силы. В этом году 17 апреля выпадает на Страстную неделю перед Пасхой. В Великую пятницу на кресте распяли Иисуса Христа, и верующие в этот день вспоминают о его страданиях.

Традиции и обычаи на 17 апреля:

На Руси в этот день было принято наблюдать за цветением ольхи, пыльцой которой подкармливали пчел. Также из нее делали настои и отвары. Кроме того, день Иосифа Песнописеца считался удачным для гаданий.

Приметы и поверья на 17 апреля:

1. Если сверчок подает голос, значит пора пахать рожь.

2. Много сережек на ольхе – к урожаю овса.

3. Если береза распустилась раньше ольхи, то лето будет сухим.

Что нельзя делать 17 апреля:

В Страстную пятницу принято соблюдать строгий пост и весь день молиться. Категорически запрещается работать, особенно это касается физического труда. Также в траурный день необходимо отказаться от веселья. Стричь или красить волосы в Великую пятницу тоже было не принято: это, согласно поверью, приведет к потере здоровья.

Ранее "Утро.ру" писало о традициях и поверьях Страстной недели перед Пасхой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей