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Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великую субботу

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великую субботу
Фото: pixabay.com
Православные в этот день чтят память мученика Феодула

По народному календарю 18 апреля считается днем Федула-ветреника. Считается, что именно с этого дня начинаются теплые весенние ветры. В 2020 году 18 апреля совпадает с Великой субботой, которую также называют Страстной.

Запреты в Страстную субботу

В этот день стоит есть только сырую еду.

Употреблять алкоголь строго запрещено.

От танцев и смеха также лучше отказаться.

Уборку, работы с землей и рукоделие лучше перенести на другой день.

Охота и рыбалка под запретом.

Народные приметы на 18 апреля

Если птицы вьют гнезда на солнце, значит, лето будет холодным.

Жаркий день и холодная ночь предвещают хорошую погоду.

Если березового сока много, то лето будет дождливым.

В этот день можно гадать.

Ранее "Утро.ру" публиковало славянский гороскоп на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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