Приметы помогут обогатиться

Чтобы улучшить финансовое положение, надо правильно относиться к деньгам. Важно проявить к ним уважение и хранить в достойном кошельке.

Привлечь деньги сможет бумажник из натуральной кожи. Отдать предпочтение стоит моделям красного, коричневого или черного цвета, а вот от розового лучше отказаться – он для банкнот слишком легкомысленный.

Также стоит оценить размеры кошелька. Купюры должны входить в него целиком , складывать деньги или заламывать их не стоит. В бумажнике не должно быть ничего лишнего: фотографии, чеки и визитки лучше выложить. Вместо них можно положить доллар – он станет талисманом.

Начинать тратить нужно сначала ветхие и старые купюры. Но одну следует обязательно оставить – пустой кошелек деньги не привлечет.

Также стоит соблюдать несколько правил в магазине. Все деньги нужно класть только на специальную тарелку, а сдачу внимательно пересчитывать – деньги это любят.

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